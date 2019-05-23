ضرورة دعم التعاون الإعلامي.. مكرم محمد أحمد يبحث مع سفير فلسطين جهود مصر لدعم القدس

التقى سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها لدى الجامعة العربية دياب اللوح، الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في مقر المجلس بماسبيرو.



وعبر السفير دياب اللوح عن خالص شكره وتقديره للاعلام المصري ودوره في دعم القضية الفلسطينية، مشيدا بموقف الشقيقة الكبرى مصر الثابت ودعمها للقضية الفلسطينية في شتى المحافل.



ونقل السفير دياب اللوح تحيات الرئيس الفلسطينى محمود عباس لرئيس المجلس وللإعلام المصري وتقديره لدورهم الفاعل في دعم فلسطين، مؤكدا حرص القيادتين المصرية والفلسطينية على التشاور الدائم على كل الأصعدة، ووضعه في صورة موقف القيادة الفلسطينية في العديد من القضايا الراهنة.



كما تم بحث سبل تعزيز الاهتمام الإعلامي والسياسي في الفترة المقبلة، مختتمين اللقاء بضرورة تدعيم سبل التعاون بينهم اعلاميا فيما يصب لصالح خدمة القضية الفلسطينية.



حضر اللقاء المستشار الإعلامي للسفارة الفلسطينية بالقاهرة ناجى الناجي ورئيس تحرير الموقع الرسمي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عبدالجواد أبوكب.