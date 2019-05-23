محافظ بني سويف: افتتاح مشروعات في التعليم والصحة خلال شهرين

أشاد المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، بدور منظمات المجتمع المدني والجمعيات والمؤسسات الأهلية والخيرية باعتبارها شريكا هاما في تحقيق التقدم والتنمية.





وأكد أن بني سويف أصبحت نموذجا رائدا في مجال المشاركة المجتمعية للنهوض بالمجتمع في شتى المجالات من خلال منظومة تعمل بروح الفريق الواحد ورؤية وأهداف تنموية متكاملة وموحدة وهو ما يؤكد على تميز المجتمع السويف بالوعي المجتمعي والمسؤولية الوطنية التي تعتبر كلمة السر في الفترة الأخيرة ،وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.





وتابع المحافظ أنه من هذا المنطلق كان شغله الشاغل تطوير هذه المنظومة عن طريق توسيع دائرة المساهمة المجتمعية ،وعدم اقتصارها على قطاع الصرف الصحي فقط، بل شملت قطاعات الصحة والتعليم وتطوير وتجميل الميادين والكباري وغيرها، ومنوها عن عدم الاقتصارعلى طريقة واحدة في تحسين بعض القطاعات الحيوية من خلال المشاركة المجتمعية ، فعلى سبيل المثال،مع نجاح تجربة توصيل الصرف الصحي بنظام المعالجة الثلاثية بقرية البساتين عن طريق المساهمة المجتمعية من خلال مؤسسة نهضة بني سويف، فإنه أيضا يتم حاليا تفعيل المشاركة المجتمعية في تنفيذ مشروعات الصرف الصحي التقليدية التي تتوافق مع خطة الحكومة في هذا المجال.





جاء ذلك خلال حضوره الحفل السنوى، الذي اقامته مؤسسة نهضة بني سويف بمركز مؤتمرات الجامعة، وذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، واللواء تامر أبو النجا السكرتير العام المساعد، والمهندس عمر صفي الدين رئيس مجلس أمناء المؤسسة، والدكتور أشرف فاروق نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة، والمهندس وليد حسين المدير التنفيذي للمؤسسة، فضلا عن بعض رؤساء الجمعيات الاهلية وأصحاب المشروعات الصغيرة الممولة من المؤسسة.





ولفت محافظ بني سويف إلى أنه افتتح في أقل من شهرين، مشروعات خدمية بالمساهمة المجتمعية زادت تكلفتها عن 80 مليون جنيه،شملت العديد من القطاعات الحيوية، حيث تم افتتاح مستشفى المودة التخصصي بتكلفة 21 مليون جنيه بالمساهمة المجتمعية لإحدى الجمعيات الخيرية لخدمة أهالي مركز ومدينة ببا،بالإضافة إلى افتتاح مستشفى الوفاء التخصصي الخيري بقرية بدهل مسمسطا، بتكلفة 50 مليون جنيه بعد تجهيزها عل مستوى عال من الأجهزة الطبية، وأيضا افتتاح المجمع الطبي بباروط بتكلفة 7 مليون جنيه، فيما يجرى حاليا تطوير مستشفي الـ 24 سرير بشرق النيل وتحويلها مستشفى مركزي، وذلك على 3 مراحل، إذ تم اعتماد مبلغ 5 مليون جنيه كمرحلة أولى .





وتابع المحافظ قائلًا: يجري أيضا من خلال المساهمة المجتمعية تطوير ورفع كفاءة مستشفى مازورة ودعمها بعدد 10 حضانات للأطفال المبتسرين ،وتجهيز وحدة غسيل كلوى بقرية طنسا بني مالو مركز ببا ،كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين المحافظة وشركة المياه ومؤسسة نهضة بني سويف في مجال تنفيذ شبكات الصرف الصحي،وبالفعل تم اختيار 13 قرية، ويجري حاليا التنفيذ في 3 قرى منها، ويشارك المجتمع المدني من جامعات خاصة وجمعيات أهلية وشركات ورجال أعمال وشباب متطوع ) في تطوير الميادين والكباري ومداخل المدن والقرى.





فضلا عن تجهيز 6 وحدات صحية بقرى مراكز بني سويف وناصر والواسطى، وذلك بأحدث الأجهزة الطبية من خلال المساهمة المجتمعية، فضلًا عن استئجار مستشفى خاص بقيمة 40 ألف جنيه شهريا، كـ "مكان مؤقت" لمستشفى سمسطا المركزي لحين الإنتهاء من تطويره ، إضافة إلى أنه سيتم " بالمساهمة المجتمعية" تطوير مستشفى ناصر العام ، حيث تشمل أعمال التطوير : ترميم مبنى المستشفى ، ودعمها بأحدث التجهيزات الطبية .

بينما قامت إحدى الجمعيات بالمساهمة في سد العجز في المدرسين بالفشن ، وسداد مرتبات 200 معلم ، وتبرعت ذات الجمعية بمبلغ مليون جنيه لصالح حساب المساهمة المجتمعية بالمحافظة .



