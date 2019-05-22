خلال 8 ساعات.. حل لغز مقتل عجوز بولاق الدكرور.. المتهم: كنت فاكر عندها فلوس

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على عاطل قتل مسنة بمنطقة بولاق الدكرور بدافع السرقة.



تلقي اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة إخطارا بالعثور علي جثة سيدة داخل شقتها بمنطقة بولاق الدكرور وانتقلت قوات الامن لفحص البلاغ وتبين ان الجثة لعجوز في العقد الثامن من العمر مصابة بعدة طعنات في انحاء متفرقة من الجسد.



عاين ضباط المباحث برئاسة العقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة والمقدم محمد الجوهري رئيس مباحث بولاق الدكرور مسرح الجريمة لفحص منافذ الشقة من الباب والنوافذ لبيان تعرضها لاقتحام من عدمه وطريقة دخول الجاني اذا كانت مشروعة او عن طريق الاقتحام وتبين ان المجني عليها تقيم بمفردها في شقة بالطابق الارضي مكونة من غرفة وحمام فقط ويتردد عليها بعض الجيران للاطمئنان عليها لإقامتها بمفردها وكبر سنها حتي عثر عليها احد سكان العقار ملقاة علي الارض غارقة في دمائها.



خلال نحو 8 ساعات نجح فريق البحث في التوصل الي الجاني من خلال التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة وفحص اخر المترددين علي العقار مسرح الجريمة وتبين انه احد سكان المنطقة وتم رصد دخوله للمنزل في وقت معاصر لوقوع الجريمة وبالقاء القبض عليه اعترف بتسديد 6 طعنات للقتيلة في منطقة البطن بدافع السرقة معتقدا انها تمتلك مبالغ مالية ضخمة.



تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.