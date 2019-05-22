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أحمد موسى يقدم نصائح للمواطنين لمواجهة ارتفاع الحرارة غداً.. فيديو

الأربعاء 22/مايو/2019 - 10:45 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
كـريـم الخـطيب
قال الإعلامي أحمد موسى، إنه حتى هذه اللحظة الحكومة لم تقرر إجازات للعاملين في المؤسسات، غداً بسبب ارتفاع الحرارة، مؤكداً أن الحكومة تقرّر أن غدًا يوم عمل عادي.

وأعطى «موسى» خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» مجموعة من النصائح للمواطنين لمواجهة الحرارة غدًا، وطالب بعدم ترك اي مقتنيات او اشياء تساعد على الاشتعال داخل السيارة وفتح جزء من الشباك.

وناشد الإعلامي أحمد موسى المواطنين بعدم تشغيل السخانات غدا طوال اليوم لأن درجات الحرارة ستكون أعلى من المعدل الطبيعي والطقس حار، مؤكدا أن المياه ستكون في مواسير المياة ساخنة لذلك يجب الجميع يحذر ان الجو صعب .

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