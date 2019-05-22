بسبب ارتفاع درجات الحرارة.. جامعة أسيوط توفر أتوبيسات مجانية للطلاب

أصدر الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط أوامره بتخصيص 2 أتوبيس و2 مينى باص لنقل الطلاب والعاملين من على بوابات الجامعة إلى مقار الكليات ولجان الامتحانات.



وأوضح أن الأتوبيسات ستتولى نقل الطلاب من والي اللجان والعكس على مدار اليوم وبشكل متواصل من الثامنة صباحا وحتى الرابعة عصرا ، مع تشغيل الطفطف مجانا وبدون أي رسوم لتيسير عملية انتقال الأفراد داخل الجامعة.