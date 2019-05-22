المصريين الأحرار ينظم دوري "شبابنا ثروتنا" في محافظات الجمهورية

ينظم حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، الدورة الرمضانية لكرة القدم بالمحافظات، تحت شعار «شبابنا ثروتنا».



وتبدأ فعاليات الدوري فى القاهرة غدا الخميس بملعب قصر الثقافة بروض الفرج، وكذلك عدد من المحافظات.



كما أعّد الحزب كل الإمكانات وتوفير الملاعب وتشكيل الفرق، ويكرم الحزب الفريق الفائز بالدوري لكل محافظة بكأس الدورة وميداليات تقديرًا معنويا لهم.



يذكر أن الحزب يولي اهتماما بالشباب فى كل المجالات والقطاعات وسبق ونظم مسابقة شباب المصريين لرواد العمل الخدمى والتطوعى لتسليط الضوء على نجاحات النماذج الشابة فى خدمة الوطن والمجتمع.

