عاطفيا ومهنيا.. حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 23/ 5/ 2019

تعد توقعات الأبراج من الأمور التى تشغل بال الكثيرين، ما يدفعهم إلى قراءتها؛ لمتابعة مردودها على جميع جوانب حياتهم "العاطفية والصحية والمهنية والمالية".



وكشفت المهندسة عبير فؤاد، خبيرة الأبراج، عن توقعات الأبراج وحظك اليوم الخميس ، 23 مايو ٢٠١٩، على النحو التالي:



الحمل

من21/3 إلى 20/4

مهنيا واجتماعيا: القمر يقترن مع بلوتو في وضع معاكس وعليك أن تهتم بإظهار المزيد من اللباقة في تعاملاتك.

عاطفيا: تنصحك الأفلاك بأن تطالب الطرف الآخر بالمستطاع كي تطاع وكن واقعيا.



الثور

من 21/4 إلى 21/5

ماليا واجتماعيا: القمر يقترن مع بلوتو في منزل الحظ ويمدك ذلك بالمهارة والبراعة والقدرة على التعامل بطريقة عملية.

عاطفيا: الوضع الفلكي يدفعك نحو التخطيط للقيام برحلة تجمعك بمن تحب.



الجوزاء

من 22/5 إلى 21/6

اجتماعيا وماليا: القمر يقترن مع بلوتو في منزلك الثامن ويساعدك ذلك على اكتشاف الكثير من حولك، وتميل لتنمية ممتلكات.

مهنيا: الشمس وعطارد في برجك ويمنحك ذلك طاقة وحماسا وقدرة على التفاوض والإقناع وتنظم وقتك وجهدك جيدا.



السرطان

من 22/6 إلى 22/7

عاطفيا: إذا كنت متزوجا انتبه ولا تكن قاسيا إذا واجهت استفزازا أو معارضة من شريك حياتك.

مهنيا واجتماعيا: تنصحك الأفلاك أن تستمع للآراء الأخرى وتدرسها.. تذكر أن بعض المواقف تتطلب أن يكون الأمر شورى.



الأسد

من 23/7 إلى 22/8

صحيا ومهنيا: القمر يقترن مع بلوتو في منزل العمل واليوم تمنحك الأفلاك إصرارا على مثالية الأداء.

اجتماعيا: الشمس وعطارد بمنزل الأصدقاء يمنحانك حضورا وجاذبية وطاقة أخاذة تساعدك على التواصل مع من تحب.



العذراء

من 23/8 إلى 22/9

صحيا وعاطفيا: فينوس في منزل الحظ ويمنحك ذلك كل النشاط والطاقة العاطفية والحب.

مهنيا واجتماعيا: القمر يقترن مع بلوتو في منزلك الخامس ويعدك ذلك بدعم الكثيرين وتنجح في أن تعطي انطباعا جيدا عن نفسك.



الميزان

من 23/9 إلى 22/10

عائليا واجتماعيا: القمر يقترن مع بلوتو في منزل العائلة.. فلا تدع الذكريات الأليمة تسيطر عليك وتربك علاقتك بالبعض.

مهنيا وماليا: ينصحك الفلك أن تتصرف بحكمة والوضع الفلكي يستدعي الانتباه.



العقرب

من 23/10 إلى 22/11

اجتماعيا وعائليا: القمر يقترن مع بلوتو في منزل العلاقات ويجعلك فخورا وواثقا من نفسك وتسن قوانينك بلباقة.

مهنيا: يوم شيق يحمل إليك نجاحات حقيقية ويمدك بأفكار مثمرة تقربك من زملاء أو رؤساء العمل.



القوس

من 23/11 إلى 21/12

ماليا: القمر يقترن مع بلوتو في منزل المال واليوم مناسب للتركيز على أمور مادية ومراجعة حساباتك.

مهنيا: ينصحك الفلك بمراقبة الأجواء من حولك في صمت والوقت مناسب للتطور والإصلاح.



الجدي

من 22/12 إلى 20/1

ماليا ومهنيا: القمر يقترن مع بلوتو في برجك ويحفز طموحاتك ومهاراتك الاجتماعية وتفرض إرادتك بذكاء.

اجتماعيا وعاطفيا: رغم الضغوط تمدك الأفلاك بابتسامة ساحرة وتبدو في أفضل حالاتك.



الدلو

من 21/1 إلى 19/2

مهنيا وماليا: القمر يقترن مع بلوتو بمنزلك الثاني عشر ويجعلك ذلك تميل للتأمل والوقت مناسب لدراسة الأمور في صمت.

صحيا واجتماعيا: تنفعك ملاحظتك لكل صغيرة وكبيرة واليوم مثالي للاهتمام بصحتك واحرص على الاسترخاء.



الحوت

من 20/2 إلى 20/3

مهنيا: الوضع الفلكي داعم ويجعلك تحسن التصرف وتعرف كيف تكسب دعم الجميع.

اجتماعيا: يوم رائع يسمح لك بتحقيق تواصل وتفاهم سريع مع المحيطين بك.