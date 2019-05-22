شاهد.. تجهيزات استاد القاهرة لاستضافة كأس الأمم الإفريقية

عرض الإعلامي أحمد موسى، فيديو لأحدث التجهيزات باستاد القاهرة الدولي استقبالا لكأس الأمم الإفريقية.



وتضمن الفيديو، التطوير الذي قامت به الدولة داخل المدرجات والملاعب، حتى تظهر مصر بشكل لائق على أحدث الصيحات الرياضية العالمية.



وأكد الإعلامي "أحمد موسى"، أن التطوير شمل كل صغيرة وكبيرة داخل ساحة استاد القاهرة الدولي، منوها إلى أن هذه التحديثات لم يسبق لها مثيل داخل مصر والوطن العربي.