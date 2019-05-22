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لا داعى للقلق.. الأرصاد توجه رسالة للمواطنين حول الموجة الحارة.. فيديو

الأربعاء 22/مايو/2019 - 11:03 م
ارتفاع درجات الحرارة
ارتفاع درجات الحرارة
كـريـم الخـطيب
طمأن الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين من الطقس خلال الساعات القادمة، مؤكدا أن ارتفاع درجات الحرارة في هذا التوقيت طبيعية ولا داعي للقلق.

وقال «عبد العال» خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» إن الجزء الثاني من فصل الربيع يشهد ارتفاع في درجات الحرارة تزامنا مع فصل الصيف.

وأشار رئيس هيئة الأرصاد الجوية،إلى أن درجة الحرارة سجلت اليوم 43 درجة في القاهرة، لافتا إلى أن الوقت الحالي يشهد أعلى ارتفاع في درجات الحرارة خلال العام وهذا يحدث كل عام.

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