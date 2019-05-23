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اقتصاد

الجمارك: الإفراج عن 14 سيارة نقل بقيمة 4.9 مليون جنيه أبريل الماضي

الخميس 23/مايو/2019 - 06:34 ص
صدى البلد
محمد يحيي
بلغ إجمالي إيرادات جمارك سيارات النقل والملاكي بالسويس خلال أبريل الماضي 41 مليونًا و375 ألفًا و750 جنيهًا.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، إن الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس أفرجت عن 301 سيارة ملاكي موديلات وطرازات ومناشئ مختلفة بقيمة 57 مليونًا و721 ألفًا و673 جنيهًا.

وأضاف المصدر أنه تم الإفراج عن 14 سيارة نقل خلال تلك الفترة بقيمة 4 ملايين و976 ألفا و690 جنيهًا، مشيرا إلى أن عدد السيارات المفرج عنها بنظام الإفراج المؤقت بلغ 33 سيارة، كما تم إعادة تصدير 96 سيارة سبق الإفراج عنها تحت نظام الإفراج المؤقت.

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