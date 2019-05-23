نيفين جامع: تعاون مع وزارة البترول لتشجيع المواطنين على تحويل سياراتهم للغاز

أكدت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حرص الجهاز على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بالتوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.





وأوضحت أن هناك تعاونًا وثيقًا مع وزارة البترول والثروة المعدنية لتشجيع المواطنين على تحويل سياراتهم الخاصة أو الأجرة للعمل بالغاز الطبيعي وتقديم الدعم المالي لإتمام عملية التحويل وتقسيطه بطرق ميسرة.





وأعلنت "جامع"، بدء تنفيذ حملة دعائية بالتعاون مع شركتي كارجاس وغازتك بعدد كبير من محطات الوقود بمختلف المحافظات لشرح التيسيرات التي تم توفيرها للمواطنين لتحويل سياراتهم مع توضيح المعدلات الكبيرة للتوفير المالى عند التحول إلى استخدام الغاز خاصة في ظل ارتفاع أسعار الوقود محليا وعالميا، وسيتم خلال الحملة توزيع مطويات دعائية وهدايا عينية علي أصحاب السيارات الراغبين في تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي.





وأشارت إلى أن مشاركة جهاز تنمية المشروعات في هذا المشروع الهام تأتي في إطار اهتمامه بالمشروعات الاستراتيجية ذات البعد الاجتماعي والبيئي التي تهدف إلى تقليل التلوث والمحافظة على البيئة لما لها من مردود اقتصادي كبير على الدولة من خلال تقليل الدعم على المنتجات البترولية وعلى المواطنين من خلال التوفير في فرق سعر الغاز عن البنزين وإتاحة فرص عمل في مجال المواصلات.



