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اقتصاد

الدولار يسجل أدنى مستوى له أمام الجنيه في 24 شهرا

الخميس 23/مايو/2019 - 12:21 ص
الدولار
الدولار
محمد صبيح
يواصل الدولار الأمريكي التراجع أمام الجنيه المصري؛ حيث سجل انخفاضا جديدا بقيمة 10 قروش مسجلا مستوى 16.89 جنيه للشراء في البنك العربي الأفريقي وبنك قناة السويس .

وسجل سعر الدولار الأمريكي في بنوك المصرف المتحد والأهلي الكويتي وبنك مصر والاهلي المصري والتجاري الدولي والعربي الدولي 16.90 جنيه للشراء و 17 جنيها للبيع.

فيما سجل الدولار في بنوك كريدي أجريكول والاستثمار العربي والمركزي المصري 16.93 جنيه للشراء و17.05 جنيه للبيع.

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