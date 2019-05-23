الدولار يسجل أدنى مستوى له أمام الجنيه في 24 شهرا

يواصل الدولار الأمريكي التراجع أمام الجنيه المصري؛ حيث سجل انخفاضا جديدا بقيمة 10 قروش مسجلا مستوى 16.89 جنيه للشراء في البنك العربي الأفريقي وبنك قناة السويس .



وسجل سعر الدولار الأمريكي في بنوك المصرف المتحد والأهلي الكويتي وبنك مصر والاهلي المصري والتجاري الدولي والعربي الدولي 16.90 جنيه للشراء و 17 جنيها للبيع.



فيما سجل الدولار في بنوك كريدي أجريكول والاستثمار العربي والمركزي المصري 16.93 جنيه للشراء و17.05 جنيه للبيع.