فى نادى الخوار بالمنصورة.. سهرة رمضانية بالخيول العربية

نظمت رابطة مربى الخيول العرببة بمحافظة الدقهلية مساء اليوم الاربعاء سهرة رمضانية بنادى الحوار الرياضى بالمنصورة وذلك لتقديم العديد من العروض لنشر ثقافة تربية الخيول بين المواطنين .

حيث يشارك فى المهرجان 22 فرس وحصان عربى اصيل وتم تقديم عروض متنوعه شملت عرض الجمال وعروض ادب الخيل فروسية شعبية عن طريق عدد من مربى الخيول من مختلف محافظات الجمهورية .

ويقول احد القائمين عن تنظيم السهره ان الخيول في مصر تعد هرم مصر الرابع والذي يجب الاهتمام والعناية به من قبل الدولة وهذا ما يتم عمله من خلال تلك السهرات والتى يتم خلالها التنسيق بين مربين الخيول بمصر لدعم النعاون فيما بينهم .

واضاف ان الرابطة من ضمن اهدافها الحفاظ على التراث حيث ان الخيل العربى الاصيل يعتبر ثروة قوميه فهو أحد مصادر الدخل القومي الهامة فالحصان المصري يستخدم كثيرا لتحسين إنتاج الخيول على مستوى العالم، لأنه من أهم وأقوى سلالات الخيول على مستوى العالم

واشار الى ان الرابطه نظمت العديد من المسابقات منذ عام 2007 حتى الان ومازالت وتضم فيها جميع فئات المجتمع المختلفة سواء ضباط ومهندسين ومستشارين واطباء وتجار وفلاحين وعمال وغيرهم يجمعهم حب تربية الخيل العربى الاصيل .

وقد حاز عرض المستشار أحمد جلال على فرسة وعد على أنغام الموسيقى الشعبية اعجاب الحضور وقدم الرائد رامى العشرى أيضا عرضا قويا على فرسة فرحة كما قدم عدد من الاطفال من ابناء مربة الخيول عروضا اثارت اعجاب الحضور.