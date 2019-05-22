مسلسل بركة الحلقة 17 .. خناقة بين عمرو سعد وميريهان حسين

شهد مسلسل بركة الحلقة 17 تطورا جديدا فى الأحداث بأول ظهور للفنانة ميريهان حسين ويبدأ بمشاجرة بينها وبين بركة "عمرو سعد" بسبب منزله الذى قامت بشرائه.



كما شهد مسلسل بركة الحلقة 17 اتحاد كل من "بركة" و"عشماوي" أحد رجال العصابة، وقاما باتفاق من أجل عودة ابنة "عشماوي" التي بمجرد عودتها تركها والدها مع والدة "بركة" من أجل الاطمئنان عليها.



مسلسل بركة الحلقة 17 بطولة عمرو سعد وكمال أبو رية، هالة صدقي، هنادي مهنا، رنا رئيس، عبدالرحمن أبو زهرة، رياض الخولي، إنعام سالوسة، صلاح عبدالله، المسلس من تأليف: محمد الشواف، وإخراج: محمود كريم.



مسلسل بركة الحلقة 17 يجسد عمرو سعد شخصية ذات أصول صعيدية، يرعى مصالح الصعايدة المغتربين من أهل قريته في القاهرة، ويوفر لهم فرص عمل ويدعمهم لحين استقرار أوضاعهم في العاصمة، وعن طريق الصدفة يجد نفسه مطاردًا ومهددًا، ويتورط في مشكلات كثيرة، لا يسانده فيها إلا والدته و"ابنة الجيران" التي تحبه.