ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

أحمد موسى يكشف المسئول عن اعتقال طلاب تظاهروا أمام وزارة التعليم.. فيديو

الأربعاء 22/مايو/2019 - 11:51 م
أحمد موسي
أحمد موسي
خالد محيي الدين
قال الإعلامي أحمد موسي، إن وزارة الداخلية أصدرت بيانا حول الصور التي جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الخاصة باعتقال بعض عناصر الشرطة لطلاب تظاهروا أمام وزارة التربية والتعليم، منوها إلى أن البيان نفى انتماء تلك العناصر لوزارة الداخلية.

وأوضح "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع علي قناة "صدى البلد"، أن تلك الصور قديمة وتعود لعام 2015، حين ارتدي بعض العناصر المعادية ملابس الشرطة في محاولة للاعتداء على الطلاب لبث الفتن وتفريق صفوف المصريين.

وأضاف أن تلك الصور نشرت على بعض الحسابات الإلكترونية خلال "2015"، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وتابع أن ظهور تلك الصور في التوقيت الحالي يحمل نفس الأهداف الشريرة الخاصة بتفريق صفوف المصريين وهدم كيان الدولة وتشويه صورة مؤسساتها.

ترشيحاتنا

اتحاد الكرة يحذر اجيرى من حضور نهائي الكونفدرالية لهذا السبب

صيف مصر اتغير ليه.. الأرصاد الجوية تطمئن المصريين.. وبشرى سارة السبت المقبل

روسيا تعلن موقفها من صفقة القرن

أحمد موسى يكشف المسئول عن اعتقال طلاب تظاهروا أمام وزارة التعليم.. فيديو

الكورة في ملعبنا.. تعليق مثير من لاعب الزمالك السابق على تعادل الأهلى والدراويش

خلال 8 ساعات.. حل لغز مقتل عجوز بولاق الدكرور.. المتهم: كنت فاكر عندها فلوس

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رانيا يوسف تفاجئ متابعيها بإطلالة جديدة.. صور

بإطلالة كلاسيك.. زوجة تامر حسنى تستعرض أناقتها بهذا الفستان.. صور

بفستان لافت.. لقاء الخميسي تخطف الأنظار على إنستجرام.. صور