أحمد موسى يكشف المسئول عن اعتقال طلاب تظاهروا أمام وزارة التعليم.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسي، إن وزارة الداخلية أصدرت بيانا حول الصور التي جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الخاصة باعتقال بعض عناصر الشرطة لطلاب تظاهروا أمام وزارة التربية والتعليم، منوها إلى أن البيان نفى انتماء تلك العناصر لوزارة الداخلية.



وأوضح "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع علي قناة "صدى البلد"، أن تلك الصور قديمة وتعود لعام 2015، حين ارتدي بعض العناصر المعادية ملابس الشرطة في محاولة للاعتداء على الطلاب لبث الفتن وتفريق صفوف المصريين.



وأضاف أن تلك الصور نشرت على بعض الحسابات الإلكترونية خلال "2015"، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.



وتابع أن ظهور تلك الصور في التوقيت الحالي يحمل نفس الأهداف الشريرة الخاصة بتفريق صفوف المصريين وهدم كيان الدولة وتشويه صورة مؤسساتها.