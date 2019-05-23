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حوادث

دفن جثامين 5 غرقي ضحايا سقوط ميكروباص بترعة بـ البدرشين.. صور

الخميس 23/مايو/2019 - 12:06 ص
سقوط ميكروباص بترعة
سقوط ميكروباص بترعة بالبدرشين
ندى حمودة - أحمد مهدي
صرحت نيابة البدرشين بدفن جثامين 5 اشخاص ضحية غرق سيارة ميكروباص في ترعة الجيزاوية بالبدرشين بعد انقلاب السيارة بهم بالترعة.

كشفت التحقيقات برئاسة المستشار احمد يسري رئيس نيابة البدرشين انه اثناء سير سيارة ميكروباص "ترامكو" قادمة من قرية مزغونة متوجهة للبدرشين اختلت عجلة القيادة بيد سائقها ما ادي الي سقوطها بترعة الجيزاوية علي جانب الطريق.

وأشارت التحريات التي أجريت برئاسة العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع جنوب الجيزة ان السيارة كانت تقل قرابة 13 شخصًا وفور سقوطها بالترعة تمكن عدد منهم من الخروج قبل تعمقها في المياه بينما لقي 5 منهم مصرعهم غرقا.

ونجحت قوات الإنقاذ النهري في انتشال الجثث الخمسة بعد بحث عدة ساعات وتبين انهم يدعون حسن.ع . ح 64 سنة وهويدا. س . ا 39 سنة وصباح. ع . ع 35 سنة وفكري. ع 47 سنة وسيدة مجهولة كما أصيب 2 آخرين.

تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.
دفن جثامين 5 غرقي ضحايا سقوط ميكروباص بترعة بـ البدرشين.. صور
دفن جثامين 5 غرقي ضحايا سقوط ميكروباص بترعة بـ البدرشين.. صور
دفن جثامين 5 غرقي ضحايا سقوط ميكروباص بترعة بـ البدرشين.. صور
دفن جثامين 5 غرقي ضحايا سقوط ميكروباص بترعة بـ البدرشين.. صور

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