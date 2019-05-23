محمد جنيدي: تحسين المناخ الاستثماري يحتاج لمنظومة تشريعية وإجرائية متناغمة

أكد محمد جنيدى، نقيب المستثمرين الصناعيين، أن تحسين المناخ الاستثمارى فى مصر يتوقف على وجود منظومة تشريعية وقضائية واجرائية متكاملة ومتناغمة مع بعضها البعض حتى لا تتعارض القرارات.



طالب جنيدى، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" الحكومة بضرورة العمل على ازالة المعوقات التى تواجه المستثمرين والصناع ومنع حدوثها من البداية من خلال تبسيط الإجراءات وتقديم مزيد من الحوافز المالية والاعفاءات الضريبية.



وتابع أنه من الضروري إعادة النظر فى تقديم حوافز ضريبية للمشروعات الصناعية إذ أن مدد الإعفاءات الضريبية قليلة يكون فيها المشروع تحت التأسيس، لذا لا بد من مد تلك المدة إلى 10 سنوات لتكون الضرائب على الأرباح وليس الإيراد مما يساهم فى خلق فرص عمل جديدة، زيادة أجور دفع ضرائب كسب عمل ودمغة نسبية إضافة إلى ارتفاع معدلات التصدير وبالتالى العائد على الاقتصاد الكلى أفضل.

