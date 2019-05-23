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توك شو

أحمد شيبة ينهار في مقلب برنامج هاني في الألغام

الخميس 23/مايو/2019 - 02:19 ص
أحمد شيبة
أحمد شيبة
قسم التوك شو
استفز الفنان هانى رمزى، ضيفة المطرب أحمد شيبة، بعدما طلب من السائق زيادة سرعة سيره بالسيارة، وذلك من خلال اللاسلكي المتصل بالسيارة التي يوجد فيها شيبة، ونفذ شيبة ما طلبه منه هانى رمزى بعدما أوهمه أنه مخرج البرنامج "جعيدى".

وتعالى صراخ وسباب المطرب احمد شيبة، عندما طلب منها هانى رمزى الشكر فى الصحراء، والكثبان الرملية، وذلك سائق السيارة بسيونى، مؤكدًا له أن إخراجه اليوم لتلك الحلقة سيجعله يحصل على عدة جوائز.

وكان هانى رمزى، قد نفذ مقالب بالحلقات السابقة فى كل من عصام الحضرى، ومحمد رجب، وصابرين، ودوللى شاهين، وأحمد الشامى، وروجينا، ودينا فؤاد، أثناء ركوب سيارة تسير فى الصحراء وسط الرمال والألغام الوهمية.

وتعتمد فكرة البرنامج، على استدراج الضيوف بواسطة الإعلامية، بوسى شلبى، لإحدى المناطق الصحراوية بالصحراء الغربية، وتحديدًا "سيوة"، ليفاجأ الضيف هُناك بأنه وقع فى حقل ألغام، لتبدأ بعدها أحداث المقلب، كما استدرج العديد من المشاهير إلى وسط الصحراء الخالية.

وكشف إعلان البرنامج عن بعض ضحايا هانى رمزى، وأبرزهم روجينا وإدوارد وأحمد العوضي، والمطرب الشعبى أحمد شيبة، ودنيا عبد العزيز، ومحمد لطفى، ومحمد رياض، ولاعب كرة القدم عصام الحضرى والفنانة انتصار، وسامح حسين، ومحمد رجب، ومحمود عبد المغنى، وفاء عامر، ويسرا اللوزى، وناهد السباعى، ونجلاء بدر، وسوزان نجم الدين، وهالة صدقى.

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