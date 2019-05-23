شاهد| جورج قرداحي يسلم 100 ألف جنيه جائزة اسم من مصر لفائزة من الشرقية

سلم الإعلامي جورج قرداحي جائزة بقيمة 100 ألف جنيه للفائزة سميحة متولي سليم بقرية كفر صقر بالشرقية، التي أجابت عن مسابقة حلقة الأمس، وكانت الإجابة «عمار الشريعي»، حين فاجئ قرداحي الفائزة بزيارة لبيتها لتسليمها الجائزة بنفسه.



وأكد جورج قرداحي أن شهر رمضان شهر البركة والخير والتسامح الفضيل والتقوى والصوم، والصوم ليس فقط عن الأكل والشرب وإنما عن الخطايا والاذية وكل شئ حرمه الله او يزعج الآخر.



وقالت إنها تتابع البرنامج باستمرار، وطالبت من ابنتها الاتصال للإجابة على المسابقة، مؤكدة أنها لم تتوقع أن تفوز بالمسابقة.



البرنامج يعد من برامج المسابقات شكلا، حيث يبدأ "جورج" فى سرد قصة حياة وأعمال وإنجازات شخصية دون ذكر اسمها، وفى نهاية الحلقة يعرض 3 أسماء يختار منهم المشاهد اسم صاحب القصة التى وردت فى الحلقة، ويوميًا سيكون هناك فائز بجائزة قيمتها 100 ألف جنيه.



ويذهب "جورج" إلى الفائزين فى بيوتهم ويسلمهم الجائزة بنفسه، أما فى المضمون فهذا البرنامج تم إعداده لفترة تكريمية رمضانية لشخصيات مصرية رفعت اسم مصر فى الأعالى، من خلال ما حققته في حياتها من تميز وإبداع وعبقرية، ويختار كل يوم اسم أضاء فضاءات مصر والعالم بعلمه أو بفنه أو بأدبه أو بثقافته أو بشعره أو بتفوقه، فمصر غنية ليس فقط بنيلها وأرضها وحضارتها، بل هى الأغنى بأبنائها الذين حفروا اسمها بحروف من ذهب فى التاريخ الإنسانى.