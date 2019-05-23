فول بالطحينة والبيض من الأطباق التي يمكنك إعدادها وتحضيرها على مائدة السحور، فنقدم لكم طريقة عمل فول بالطحينة والبيض من مطبخ الشيف زينب مصطفى مقدمة برنامج بالصحة والراحة.





مقادير الفول بالطحينة والبيض:

250 جرام فول مدمس

بيض مسلوق

2 فص ثوم

ثمرة طماطم مفرومة

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

ملح

زيت زيتون

1 ملعقة كبيرة طحينة

1 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

نصف كوب فلفل حار مفروم

2 رغيف خبز بلدي





طريقة تحضير الفول بالطحينة والبيض

* تقلب الطماطم مع الثوم والفلفل الحار في الزيت

* يضاف الفول والبقدونس وعصير الليمون والطحينة

* يضاف البيض ويقلب كل الخليط على النار