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الصبر ضروري.. نصيحة الأبراج لمواليد 23 مايو

الخميس 23/مايو/2019 - 04:48 ص
نصيحة الأبراج لمواليد
نصيحة الأبراج لمواليد 23 مايو
هاجر هانئ
لا يخطو كثيرون منا أو يبدأون يومهم قبل معرفة حظهم على الجانب الصحي والعاطفى والمهنى، لذا قدمت المهندسة وخبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر صفحتها الشخصية على "فيسبوك" أبرز النصائح لمواليد هذا اليوم 23 مايو، وفقا لعلم الأرقام.

قالت "فؤاد"، إذا كنت من مواليد 23 مايو فإن ذلك يعني أنك تتمتع بقوة سحر غريبة، ولديك حس عملي وشعور بالمسئولية.. أنت أيضا استقلالي وسريع البديهة ومولع بحب الجمال والجدال.

ونصحت عبير فؤاد مواليد 23 مايو بأن هذا العام يحمل أجواءً ضاغطة في أحيان كثيرة.. فأنت بحاجة للبناء من جديد، وتجنب الدخول في مغامرات، أو أي نوع من المخاطرة، خاصة في الأمور المالية والعاطفية، كما أن الصبر ضروري جدا بالنسبة لك حتى آخر العام.

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