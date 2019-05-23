أوقاف أسوان تحتفل بذكرى غزوة بدر الكبرى.. صور

شهد اللواء سعيد حجازى، نائب محافظ أسوان فعاليات الاحتفال بذكرى غزوة بدر الكبرى، والذى نظمته مديرية الأوقاف بمسجد الحاج حسن، وذلك بحضور الشيخ محمود قناوى وكيل وزارة الأوقاف، بجانب لفيف من القيادات الدينية والعسكرية والأمنية والتنفيذية والحزبية والنقابية.



بدأت الفعاليات بتلاوة آيات من الذكر الحكيم لفضيلة الشيخ خالد الدسوقى، أعقبها كلمة للشيخ محمود قناوى أكد فيها على أهمية غزوة بدر التى فصل الله فيها بين الحق والباطل، وكانت بمثابة فتحًا عظيمًا على الإسلام والمسلمين حيث تحول فيها أهل الإسلام من الهوان إلى القوة والقيادة العظمى ليسطع بعدها نور الإسلام بمختلف أرجاء الجزيرة العربية وينطلق منها ليضيء طريق الحق لجميع المخلوقات فى شتى بقاع العالم.



كما تناول الشيخ محمود قناوى بعض الدروس والعبر المستفادة من هذه الغزوة والتى يجب أن نستفيد بها ونطبقها فى حياتنا العملية ومن أهمها الأخذ بالأسباب والعمل بمبدأ الشورى واليقين بالله والتوكل عليه.



ومن جانبه أوضح الشيخ محمد عبد العزيز، وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، بأن غزوة بدر من أكبر وأعظم المعارك التي شارك فيها الرسول صلى الله عليه وسلم وتولى قيادة الجيش من أرض المعركة، لافتًا إلى حال الصحابة وجنود المسلمين ليلة الغزوة التي بات فيها الرسول يدعو المولى عز وجل ويطلب منه التأييد والنصر لدين الله.



كما أشار محمد عبد العزيز، إلى أسباب إستجابة الدعاء للمولى عز وجل ومنها سر فى الإنسان وشرف المكان والزمان وفضل من الرحمن ، علاوة على شفاعة سيد ولد عدنان عليه أفضل الصلاة والسلام ، وجميع هذه الأسباب قد اجتمعت لرسولنا الكريم صل الله عليه وسلم فكان النصر حليف المسلمين فى هذه الغزوة الفاصلة التى كانت بمثابة الميلاد الحقيقي للأمة والدولة الإسلامية بقياده الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.



واختتم الاحتفال ببعض الأدعية والابتهالات والمدائح النبوية للشيخ خالد الدسوقي.