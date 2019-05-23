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محافظات

توريد 541 ألفاً و311 طن قمح لصوامع وشون الشرقية

الخميس 23/مايو/2019 - 02:06 ص
اعمال توريد القمح
اعمال توريد القمح
محمد الطحاوي
أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن إجمالي ما تم توريده من الأقماح للصوامع والشون المطورة بنطاق المحافظة بلغ 541 ألفاً و311 طناً  و257 كيلو قمح منذ انطلاق موسم الحصاد وحتى مساء أمس.

أوضح محافظ الشرقية أنه تم الانتهاء من تجهيز 51 صومعة وشونة مطورة حكومية وخاصة لاستقبال كميات القمح الموردة علي مدار اليوم و تحديد 12 نقطة تجميع بالإضافة إلي 4 نقاط تابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي، مؤكدًا أنه تم إعداد خطة متكاملة موضحا بها مساحات المنزرعة قمحا لكل قرية وتابع ومركز مع الشون والصوامع الجاهزة والمخصصة لاستقبال الأقماح طبقا لطاقتها الاستيعابية لإحكام الرقابة والسيطرة وتقليل نسبة الفاقد والحفاظ علي القمح المورد.

ناشد المحافظ المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض للحفاظ علي المحصول من الإهدار والتلف مشيرًا إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة قمحًا هذا العام تبلغ ٣٨٩ ألفا و ٦٩٠ فداناً.

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