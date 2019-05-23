ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

ماذا يحدث للجسم عند تناول الشوربة على الإفطار

الخميس 23/مايو/2019 - 08:10 ص
ماذا يحدث للجسم عند
ماذا يحدث للجسم عند تناول الشوربة على الإفطار؟
هاجر هانئ
قال الدكتور محمد الباهى، استشارى أمراض المخ والأعصاب، إن أشخاصًا كثيرين يحرصون على تناول طبق الشوربة في وجبة الإفطار خلال شهر رمضان، فالشوربة طعام دافئ، ومهدئ وسهل الهضم على المعدة.

وأضاف أن الشوربة تمد الجسم بالسوائل والفيتامينات والمعادن وهى في الوقت نفسه وسيلة رائعة لتناول الخضراوات.

وتابع أن يفضل صنع الشوربة من الخضراوات الملونة المتاحة في السوق مثل الجزر والطماطم والقرع والفلفل والسبانخ، والكوسة والباذنجان. 

ونصح بتقليل كمية الملح والزيت الذي تستخدمه في إعدادها، فيمكنك إضافة نكهة مميزة من خلال إضافة الأعشاب الطازجة كالروز ماري والزعتر.

ترشيحاتنا

فكيت الغرز ومش قادر أصوم.. شريف مدكور يطمئن جمهوره برسالة مؤثرة ..فيديو

موجز البلد.. الإفتاء تستطلع هلال شوال الإثنين 3 يونيو.. ومخرج ولد الغلابة يثير حيرة متابعيه.. وتفاصيل مشاهدة أمم إفريقيا عبر تايم سبورت

هالة صدقي لـ صدى البلد: مسلسل بركة تعرض لـ ظلم في رمضان

حصلا على الإنذار الثالث.. الإسماعيلي يفقد نجميه أمام الجونة

سبب إلغاء المؤتمر الصحفي بعد مباراة الأهلي والإسماعيلي

ياسمين صبري تتصدر تويتر بـ حكايتي

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رانيا يوسف تفاجئ متابعيها بإطلالة جديدة.. صور

بإطلالة كلاسيك.. زوجة تامر حسنى تستعرض أناقتها بهذا الفستان.. صور

بفستان لافت.. لقاء الخميسي تخطف الأنظار على إنستجرام.. صور