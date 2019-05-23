ماذا يحدث للجسم عند تناول الشوربة على الإفطار؟

قال الدكتور محمد الباهى، استشارى أمراض المخ والأعصاب، إن أشخاصًا كثيرين يحرصون على تناول طبق الشوربة في وجبة الإفطار خلال شهر رمضان، فالشوربة طعام دافئ، ومهدئ وسهل الهضم على المعدة.





وأضاف أن الشوربة تمد الجسم بالسوائل والفيتامينات والمعادن وهى في الوقت نفسه وسيلة رائعة لتناول الخضراوات.





وتابع أن يفضل صنع الشوربة من الخضراوات الملونة المتاحة في السوق مثل الجزر والطماطم والقرع والفلفل والسبانخ، والكوسة والباذنجان.



