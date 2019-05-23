غنّى للعمال والفلاحين.. جورج قرداحي يطرح شخصية جديدة في مسابقته اسم مصر

روى الإعلامي جورج قرداحي، قصة أعمال وإنجازات دون ذكر أسماء أصحابها، ليكون الاسم هو الإجابة عن المسابقة، وعن اسم شخصية المسابقة قال إنه وُلد في 20 يوليو عام 1928، وجاء من مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ إلى القاهرة، يحلم أن يشق طريقه للفن والغناء ووصل إلى حلمه بالأغاني بجدارة، وقريبه كان يعمل ساعيًا في مكتب الموسيقار محمد عبد الوهاب.





وأضاف «قرداحي»، هذا الفنان وقعت عيناه على ورقة ملقاة في صندوق القمامة وعندما قرأها وجدها أبيات من الشعر، وطالب من قريبه أخذ هذه الورقة، ولم يعلم أحد أن هذه الورقة ستكون بداية مسيرة وموهبة فنية أثرت في تاريخ الطلب وصاحبها سيكون صوتًا الفلاحين والعمال، وبطل المسابقة صاحب الصوت الذهبي ووصل لقمة الأغنية الشعبية وغني بمحبوبته عدوية وعرباوي وولاد البلد بحري والصعيد وتحت الشجرة يا وهيبة، وكان يعشق عبد الوهاب وأم كلثوم.





البرنامج يعد من برامج المسابقات شكلا، ويبدأ "جورج" فى سرد قصة حياة وأعمال وإنجازات شخصية دون ذكر اسمها، وفى نهاية الحلقة يعرض 3 أسماء يختار منهم المشاهد اسم صاحب القصة التى وردت فى الحلقة، ويوميًا سيكون هناك فائز بجائزة قيمتها 100 ألف جنيه.





ويذهب "جورج" إلى الفائزين فى بيوتهم ويسلمهم الجائزة بنفسه، أما فى المضمون فهذا البرنامج تم إعداده لفترة تكريمية رمضانية لشخصيات مصرية رفعت اسم مصر عاليًا، من خلال ما حققته في حياتها من تميز وإبداع وعبقرية، ويختار كل يوم اسم أضاء فضاءات مصر والعالم بعلمه أو بفنه أو بأدبه أو بثقافته أو بشعره أو بتفوقه، فمصر غنية ليس فقط بنيلها وأرضها وحضارتها، بل هى الأغنى بأبنائها الذين حفروا اسمها بحروف من ذهب فى التاريخ الإنسانى.