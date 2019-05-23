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منوعات

برسائل تحذير والسماح بالعمل من المنزل.. شركات تساند موظفيها في الحر والصيام

الخميس 23/مايو/2019 - 03:11 ص
الصيام وحرارة
الصيام وحرارة
مريم صليب
حذرت هيئة الأرصاد، من موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد اليوم وغدا، حيث سترتفع درجة الحرارة بشكل ملحوظ وواضح، ونصحت المواطنين عبر وسائل الإعلام، بتوخي الحذر من أشعة الشمس الضارة والالتزام بالمنزل، وعدم التواجد تحت أشعة الشمس في وقت الذروة. 

وفي ذلك الإطار الإنساني، قامت بعض الشركات والمكاتب، بإرسال رسائل نصية لموظفيها تحذرهم من حرارة الجو غدًا، وقدمت نيتها الخيرة من خلال موافقة البعض عن متابعة الشغل من المنزل بدلًا من النزول في تلك الحرارة وقت الصيام باعتباره يومًا استثنائيًا رفقًا بالموظفين. 

جدير بالذكر أن درجة الحرارة ستصل إلى 45 درجة مئوية في وقت الذروة، لذا ينصح بشرب المياه بكثرة في السحور للاستعداد للصيام في وقت صعب من اليوم والاستحمام قبل النزول إلى الشارع إذا كنت مضطرًا، أما إذا كان يمكنك تأجيل الميعاد حتى وقت الغروب فذلك أفضل لأن أشعة الشمس ستقل حدتها وضررها عليك.

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