تحرير ٣٨ مخالفة صحية لمتداولي الأغذية بأسواق مدينة العريش

نفذت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بشمال سيناء، حملة لمراقبة الأغذية بمدينة العريش، اليوم، بناء على توجيهات الدكتور طارق شوقى مدير مديرية الصحة، وتكليف الدكتور رمضان توفيق مدير عام الطب الوقائى بتكثيف الرقابة الوقائية على أماكن تداول الأغذية في ضوء خطة الإدارة العامة لمراقبة الأغذية بوزارة الصحة.



وصرح ياسر طه محمد مراقب عام الأغذية بمديرية الشئون الصحية، أن الحملة أسفرت عن تحرير ٣٨ محضر جنحة صحية وإعدام كميات من الأغذية التالفة، وأوضح قيام مفتشي الأغذية بتوجيه النصح والإرشاد وتثقيف متداولي الأغذية بضرورة الالتزام بالنظافة العامة والشخصية.



من جانبه، قال فتحي عثمان مدير مكتب التثقيف والإعلام، إن صحة شمال سيناء تواصل جهودها في ضبط الأغذية الفاسدة، من أجل الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وحمايتهم من الأمراض الناتجة عن تناول الأغذية والمشروبات المغشوشة وغير الصالحة للاستخدام الآدمي موكدًا ضرورة التزام العاملين في مجال الأغذية بكافة الاشتراطات الصحية وخلوهم من الأمراض المعدية لضمان سلامة الغذاء.