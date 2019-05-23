رئيس مدينة القناطر الخيرية يتابع أعمال تطوير الكورنيش.. صور

تابعت رحاب المزين رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية مساء اليوم أعمال تطوير كورنيش المدينة وتركيب بلاطات أرضية الكورنيش وإنشاء مقاعد جديدة للمواطنين.



وقالت رئيس مجلس مركز ومدينة القناطر الخيرية إنه قد تم البدء فى أعمال تطوير كورنيش النيل بالمدينة باستثمارات 2.5 مليون جنيه مشيرة إلى أن أعمال التطوير تستهدف أكثر من 2000 متر مربع بالكورنيش وذلك لخدمة اهالى القناطر والقرى المجاورة لها.



وأشارت إلى أن الشركة المنفذة لمشروع التطوير تقوم حاليا بتغيير بلاط الإنترلوك القديم والأسوار الحديدية و اعتبار منطقة الكورنيش منطقة عمل حتى الانتهاء من أعمال التطوير بالكامل خلال مدة 6 شهور هي مدة أعمال التطوير.



وتابعت أنه سيتم تركيب رخام جرنيت وتجديد الأسوار الحديدية وتزينها بالوان جديدة وأيضًا يتم إزالة المقاعد المتواجدة بالكورنيش وتجديدها بمقاعد تليق بالتطوير، الى جانب ذلك فقد تم البدء فى تطوير الحدائق والمسطحات الخضراء.

