صفقة القرن تقترب.. نتنياهو مستفيد من نجاحها أو فشلها على السواء.. الولايات المتحدة تدعو لمؤتمر في البحرين لطرح المقترحات الاقتصادية أولا.. وتمسك فلسطيني وروسي بحل الدولتين

نتنياهو يسعى لانتزاع أكبر قدر من التنازلات من ترامب قبل انتخابات 2020

تسريبات صفقة القرن تنبئ بتوسيع الهيمنة الإسرائيلية على الضفة الغربية

السلطة الفلسطينية تعلن مقاطعتها مؤتمر البحرين للتنمية في الأراضي الفلسطينية

ذكرت وكالة "بلومبرج" أن الشكوك تتزايد حول احتمالات نجاح صفقة القرن لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، التي يجهزها كبير مستشاري ترامب وصهره جاريد كوشنر، لكن حتى فشل الصفقة ربما يكون مفيدًا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.وأوضحت الوكالة أن نتنياهو حقق فوزه في الانتخابات المبكرة الأخيرة في أبريل الماضي بناءً على وعوده بمد السيادة الإسرائيلية لتشمل المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وهي الوعود التي تنأى بإسرائيل عن إجماع دولي عمره عشرات السنين حول مبادئ تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.ومع أن كوشنر لم يفصح عن كثير حول تفاصيل خطته المرتقبة، فإن التسريبات بشأنها تنبئ بمنح إسرائيل سيطرة أكبر على الضفة الغربية المحتلة، ويرى المتشددون في ائتلاف نتنياهو أن الوقت بات مناسبًا - مع وجود حليف مثل ترامب في البيت الأبيض - لضم مزيد من الأراضي المتنازع عليها بغض النظر عن نجاح خطة السلام أو فشلها، والتي أعلن الفلسطينيون رفضهم لها أصلًا.ونقلت الوكالة عن مدير مشروع السلام في الشرق الأوسط بمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى ديفيد ماكوفسكي أن "رؤية نتنياهو هي أن الفترة بين الآن وعام 2020 هي الوقت المناسب لانتزاع ما يمكن انتزاعه من ترامب، وسيحاول نتنياهو الحصول على مباركة الإدارة الأمريكية لضم مستوطنات الضفة الغربية، متذرعًا برفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس التفاوض حول صفقة القرن".وأعلنت السلطة الوطنية الفلسطينية الاثنين الماضي، مقاطعة مؤتمر البحرين للتنمية الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية، الذي دعت الولايات المتحدة لعقده يومي 25 و26 يونيو المقبل، لمناقشة إطار اقتصادي للشعب الفلسطيني والمنطقة، تمهيدًا لإعلان المقترحات السياسية لخطة القرن.وقال المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط جيسون جرينبلات اليوم للأمم المتحدة "هذه هي المرحلة الأولى التي نريد خلالها إظهار أن بإمكاننا تغيير حياة الفلسطينيين إذا ما توصلنا إلى حل سياسي للصراع. وسيكون من الخطأ ألا ينضم الفلسطينيون إلينا، ليس لديهم ما يخسرونه وهناك الكثير مما يمكن أن يكسبوه إن انضموا إلينا، لكنه خيارهم بالطبع".وأعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أن إدارة ترامب لم تتشاور مع حكومته حول عقد مؤتمر البحرين، موضحًا أن أي حل اقتصادي يجب أن يكون نتاج حل سياسي أولًا.وكان ترامب قد دعا إلى اتفاق سياسي لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي أطلق عليه "صفقة القرن"، وأعلن أن صهره كوشنر عاكف على صياغته، بعد فوزه مباشرة في الانتخابات الرئاسية 2016، وبالرغم من أنه قال إن أي مقترح سلام سيقتضي تنازلات من جانب إسرائيل، فلا تنبئ أي دلائل بأن الولايات المتحدة مارست أي ضغوط على إسرائيل لتقديم تنازلات، في وقت تتجاهل فيه إدارة ترامب مخاوف الفلسطينيين بشأن أي إجحاف قد يلحق بهم بموجب خطة السلام المرتقبة.وتضاعف خوف وغضب الفلسطينيين بعد اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها والاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية، في وقت كف فيه المسئولون الأمريكيون عن استخدام عبارة "حل الدولتين" في حديثهم عن التسوية المرتقبة.وقال مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور "لقد تبنت الولايات المتحدة كل موقف تبنته الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، وشجعتها أيضًا على انتهاك القانون الدولي. هناك إجماع عالمي واضح على كيفية تحقيق السلام، فلماذا نقلب كل شيء رأسًا على عقب ونجرب شيئًا لن ينجح أبدًا؟".فيما أعلنت روسيا على لسان مندوبها لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أنها لا ترى أي بديل لصيغة حل الدولتين" لتسوية الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وأضاف نيبينزيا "لا نؤمن بأن يتخلى الفلسطينيون عن طموحاتهم الشرعية إلى إقامة دولة لهم، أيا كان ما سيوعدون به في المقابل. محاولات فرض حلول جاهزة للأطراف ستفشل".وكشفت صحيفة "هاآرتس" العبرية في تقرير لها نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، الثمن الذي ستدفعه إسرائيل من أجل تطبيق صفقة القرن.ووفقا للصحيفة، فمن الممكن أن يضحي رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ببعض المصالح الإسرائيلية في قطاع الزراعة والمنتجات الحيوانية، شريطة الاحتفاظ بكل المصالح التكنولوجية التي تحققها إسرائيل، بسبب العديد من الاتفاقيات التجارية المبرمة بينها وبين الولايات المتحدة.وأضافت الصحيفة، وفقا للمعلومات التي تلقتها إسرائيل بشأن الاتفاقيات التجارية التي سترتبط بصفقة القرن، أن بعض الاتفاقيات التجارية الزراعية بين الولايات المتحدة وإسرائيل ستتغير وستكلف إسرائيل ثمنا باهظا يتحمله قطاع الزراعة، كما أفاد التقرير، أن من بين القطاعات التي ستتأثر سلبا قطاع إنتاج المواد الغذائية.وأشار الى أن السوق الإسرائيلي سيغرق بالعديد من المنتجات الأمريكية، نظرا لأن التعريفات الجمركية بين البلدين ستلغى كنتيجة لإبرام الصفقة الأهم بالنسبة لنتنياهو.