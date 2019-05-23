محافظ البحر الأحمر يشارك في الاحتفال بـ غزوة بدر.. صور

حضر اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر الاحتفال بذكري غزوة بدر الكبرى، بمسجد الميناء الكبير بالسقالة بمدينة الغردقة، عقب أداء صلاة العشاء والتراويح، بحضور اللواء ياسر زايد مساعد مدير أمن البحر الأحمر والشيخ جمال عواد وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة والشيخ رفعت ثابت المستشار الدينى بالمحافظة إضافة إلى العديد من الجهات الأمنية والعديد من قيادات الأزهر الشريف والأوقاف، كما حضر المواطنين إلى المسجد احتفالًا بهذه المناسبة الكريمة.



بدأت الاحتفالية بتلاوة ما تيسر من القرآن الكريم، كما استمع الحضور إلى خطبة من وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ رفعت ثابت المستشار الدينى وفي نهاية الاحتفالية قدم المحافظ التهنئة لجميع الحضور داعيا الله بمناسبة هذه الذكرى العطرة أن يرزق مصر الأمن والرخاء والتقدم.