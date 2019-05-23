محافظ البحر الأحمر يبحث زيادة معدلات السياحة مع نائب رئيس الوزراء الصربي

استقبل اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، مساء اليوم بمطار الغردقة الدولي الوزير إيفيتسا داتشيتش النائب الأول لرئيس الوزراء الصربي ووزير الخارجية، وذلك خلال تواجده بالمطار، بحضور يوغسلاف فوكادنوفيتشن السفير الصربي بالقاهرة.



ومن جانبه رحب المحافظ بنائب رئيس الوزراء الصربي، مؤكدا على مدي عمق العلاقات المصرية الصربية ، كما ناقش افتتاح القنصلية الصربية في الغردقة، مشيرا إلى أن ذلك سيساهم في زيادة معدلات السياحة الصربية الوافدة للبحر الأحمر.



وفي ذات السياق بحث عبد الله مع داتشيتش سبل زيادة أعداد السائحين القادمين من صربيا إلى منتجعات البحر الأحمر، وإقامة العديد من المشروعات الاستثمارية بمختلف مدن المحافظة الساحلية.



ومن جانبه وجه نائب رئيس الوزراء الصربي الشكر لسيادة المحافظ على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة ، مشيرا أنه سيبذل قصارى جهده لزيادة سبل التعاون بين مصر وصربيا وخاصة في مجال السياحة وزيادة معدلات السياحة الوافدة إلى مدن البحر الأحمر.