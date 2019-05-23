محافظ البحر الأحمر يشارك عمال النظافة بالغردقة إفطارهم الجماعي

شارك اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، عمال النظافة والتجميل بمدينة الغردقة، الإفطار الجماعي، الذي أقيم اليوم الأربعاء بالنادي الاجتماعي بالمدينة، بحضور عدد من من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة الساحلية.



ومن جانبه، أعرب المحافظ عن تقديره لدور عمال النظافة في تجميل مدينة الغردقة وإظهارها بالصورة اللائقة أمام الضيوف والزوار، مؤكدًا امتنانه للجهد الذي يبذلونه في ظروف قاسية وسط حرارة الجو والصيام، مشيرا إلى أنه بسواعدهم ستصبح الغردقة أجمل مدينة.



وفي سياق متصل تمني المحافظ من الجميع ان يكثروا من الدعاء خلال هذه الأيام المباركة، لكي يعم الأمن والرخاء والاستقرار لبلدنا العزيزة مصر في ظل القيادة السياسية الوطنية الواعية للرئيس عبد الفتاح السيسي.