ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

طلب إحاطة إلى وزيرة الصحة بشأن تأخر تجهيز مستشفى طوارئ بلبيس

الخميس 23/مايو/2019 - 01:58 ص
الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد ، وزيرة الصحة
معتز الخصوصى
قال النائب فايز أبو خضرة ، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان إنه تقدم بطلب إحاطة إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بشأن تأخر تجهيز مستشفى طوارئ بلبيس المركزى، على الرغم من أنه من المفترض افتتاحه فى بداية عام 2019.

وأشار "أبو خضرة" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه لم يتم تجهيز مستشفى طوارئ بلبيس المركزى بالأجهزة الطبية، وأنها تضم أقسام الحوادث والحروق والمخ والأعصاب ، ولا يوجد بها أطباء وممرضون، على الرغم من الانتهاء منه.

وأكد عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان أن مستشفى طوارئ بلبيس المركزى يخدم 5 محافظات ومدينة العاشر من رمضان، وبالتالى فلابد من الانتهاء منه فى أسرع وقت.

ترشيحاتنا

فيفا يتراجع عن رفع عدد منتخبات كأس العالم 2022 في قطر .. لهذا السبب

كارتونة رمضان.. هدية جديدة من المستشار تركي آل شيخ لشعب مصر.. صور

محمد رمضان يعلق على حلقة حلا شيحة بـ رامز فى الشلال

زوج أنغام لـ أولاده من زوجته الأولى: أغلى ما فى حياتى

مصدر حكومي يكشف حقيقة اعتبار غدٍ الخميس إجازة رسمية بسبب ارتفاع درجة الحرارة

جامعة أسيوط: تأجيل الامتحانات الشفوية والتحريرية اليوم بكافة الكليات

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رانيا يوسف تفاجئ متابعيها بإطلالة جديدة.. صور

بإطلالة كلاسيك.. زوجة تامر حسنى تستعرض أناقتها بهذا الفستان.. صور

بفستان لافت.. لقاء الخميسي تخطف الأنظار على إنستجرام.. صور