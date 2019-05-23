طلب إحاطة إلى وزيرة الصحة بشأن تأخر تجهيز مستشفى طوارئ بلبيس

قال النائب فايز أبو خضرة ، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان إنه تقدم بطلب إحاطة إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بشأن تأخر تجهيز مستشفى طوارئ بلبيس المركزى، على الرغم من أنه من المفترض افتتاحه فى بداية عام 2019.





وأشار "أبو خضرة" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه لم يتم تجهيز مستشفى طوارئ بلبيس المركزى بالأجهزة الطبية، وأنها تضم أقسام الحوادث والحروق والمخ والأعصاب ، ولا يوجد بها أطباء وممرضون، على الرغم من الانتهاء منه.



