للاستفادة من المقابر .. ولاية أمريكية تحول الجثث إلى سماد عضوي

قررت إحدى الولايات الأمريكية الاستفادة من العدد البشري الذي تملكه سواء أحياء أو أمواتا، فقررت تحويل المقابر إلى أراض جاهزة للزراعة بعد تحويل الجثث لسماد عضوي .



ذكرت وكالة " سكاي نيوز" أن ولاية واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية حولت المرافق المرخصة بـ"تخصيب عضوي طبيعي" للجثث، مع مزجها بمواد مثل نشارة الخشب والقش بتحويلها إلى تربة في غضون بضعة أسابيع فقط.



جدير بالذكر أنه تم إجراء اختبار على هذه الفكرة في عام 2018 على رفات 6 أشخاص و كانت النتيجة "تربة نظيفة وغنية وعديمة الرائحة تتوافق مع جميع إرشادات السلامة".