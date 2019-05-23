أستاذ مسكوكات: النقود الإسلامية نجحت فيما فشل فيه الجغرافيون

كشف الدكتور عاطف منصور أستاذ المسكوكات والآثار الإسلامية وعميد كلية الآثار جامعة الفيوم، أن النقود لعبت دورًا مهمًا في تحديد أماكن كثير من المدن والبلاد التي فشل الجغرافيون في نسبتها إلى مكان معين، أو تحديد الإقليم الذي تقع فيه،كذلك لعبت النقود الإسلامية دورًا مهمًا في وضع الأسماء الصحيحة لبعض البلاد التي اختلف الجغرافيون في اسمها.



كما أن تسجيل هذا الكم الهائل من أسماء المدن والأقاليم والولايات على النقود التي سكتها الدول الإسلامية يشهد امتداد الرقعة الجغرافية للعالم الإسلامي، وقد حظيت دراسة المدن العربية الإسلامية عامة ودراسة مدينة بعينها خاصة مكانة مهمة بين الدراسات التاريخية والحضارية والآثرية المتعلقة بالعصر الإسلامي،وذلك اعتمادًا على المصادر التاريخية والوثائق من جهة، والاكتشافات الأثرية والمعالم العمرانية والمعمارية الباقية من جهة ثانية.



وأوضح أن دراسة المسكوكات الإسلامية لم يقتصر فقط على دراستها من الجوانب الاقتصادية أو السياسية أو الدينية والمذهبية أو العسكرية أو الاجتماعية أو الجغرافية، ولكن يمكن أيضًا الاستفادة من المسكوكات فى دراسة التطور العمرانى للمدن الاسلامية، من حيث نشأتها وامتدادها الجغرافي والمسميات التى أطلقت عليها، والنشاط السياسي والاقتصادي والثقافي لهذه المدن، والمتغيرات التي تشهدها من حيث تعديل جغرافيتها، ليس هذا فحسب بل يمكن أيضًا دراسة الطرق التجارية بصفة خاصة أو شبكة الطرق والمواصلات لهذه المدن بصفة عامة.