هل النتيجة 1-1 تسعد الزملكاوية؟.. مدرب الإسماعيلي يسرد أسباب التعادل مع الأهلي.. فيديو

قال محمود جابر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، إن فريقه نجح في استغلال الضغط الذي يتعرض له الأهلي بالآونة الأخيرة لتحقيق لقب الدوري، بعد التعادل 1-1 في مباراة مؤجلة من الجولة 18.



وقال جابر لمحطة "نايل سبورت": "هناك تطور في أدائنا ومستوانا بالفترة الأخيرة، وهذا ظهر في النتائج خلال آخر 3 مباريات، الأداء ليس أفضل ما نتمناه ونسعى للمزيد، نريد تحسين ترتيبنا قبل نهاية المسابقة. الإسماعيلي لا يجب أن يكون في موقفه الحالي".



وأكمل: "لعبنا بشكل متوازن وخلقنا أكثر من فرصة، واستغللنا الضغط الذي يتعرض له الأهلي. سنواجه الجونة الجولة المقبلة وسنحاول الانتصار للاقتراب من المركز السادس".



وعن سر تبديلاته التي رجحت كفة فريقه، أجاب "الأهلي يهاجم من ناحية علي معلول باستمرار وحاولنا إغلاق تلك الجبهة ونقلنا محمد صادق إليها قبل أن يشارك عبد الرحمن مجدي ويساعدنا في الحفاظ على الاستحواذ".



وعن إن كان هذا التعادل يسعد جمهوري الإسماعيلي والزمالك - منافس الأهلي على اللقب - أتم: "الإسماعيلي يلعب لصالح نفسه وما يهمنا إرضاء جمهوره بعد فترة من الهزائم، ونتمنى تقديم أداء يرضي الجميع في الفترة المقبلة".