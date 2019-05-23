مسلسل الهيبة الحصاد الحلقة 17.. تيم حسن يصل لـ سيرين عبدالنور قبل تركها لبنان

في أحداث الحلقة الـ17 من مسلسل الهيبة الحصاد، يبدأ ثروت حبيب نور " سيرين عبد النور" السابق بـ تشويه سمعتها في لبنان وتسريب معلومات عن أنها إعلامية فاسدة وتتلقى رشوة كي ينتقم منها بعد ان تركته من أجل جبل شيخ الجبل "تيم حسن".



وتقرر نور مواجهة ثروت الذي يعرض عليها العودة إلى عملها كما كانت مقابل الاعتذار منها لكنها ترفض وتقول له "مهما حدث لن تعود اليه".



وتنجح منى "روزينا لاذقاني" في الوصول لمكان ابن عمها شاهين " شاهين عبدو" الذي تبكي بمجرد رؤيته بعد التأكد أنه لا يزال حيا كما تدعي عائلتها، وتطلب منه البقاء لكنه يرفض ويطلب منها الابتعاد عنه وتبدأ حياتها الجديدة بدونه ولكن تتمسك منى به.



وتقرر نور السفر خارج لبنان لكي تهرب من أعين الناس وفي الوقت الذي تحضر فيه حقيبة السفر، تتفاجأ بحضور جبل إليها على الفندق ويقول إنه اشتاق إليها كثيرا.