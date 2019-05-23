نادي قضاة مجلس الدولة بالبحيرة يكرم رموز القضاة في حفل إفطار المحبة ..صور

أشاد المستشار الدكتور برتى سامى، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة بالبحيرة، بالأمن والأمان والاستقرار الذي تشهده مصر فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أن الإخوة المسيحيين والمسلمين يجتمعون دائما ومنذ القدم على المحبة والسلام والخير والوئام مشيرا إلى أن المحبة هى التي وصف الله بها ذاته فالله محبة.





جاء ذلك خلال حفل الافطار الجماعي السابع الذى نظمه نادي قضاة مجلس الدولة بالبحيرة بمناسبة شهر رمضان المبارك تحت عنوان "إفطار المحبة " بحضور الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة وكل من المستشارين الدكتور محمد خفاجي - نائب رئيس مجلس الدولة و أحمد أبو الحمد - نائب رئيس مجلس الدولة والمشرف العام على فرع مجلس الدولة بالبحيرة ونجيب غراب رئيس فرع هيئة قضايا الدولة بالبحيرة وحامد عيساوي – رئيس نادي قضاة البحيرة و حمدي سالم – رئيس نادي هيئة النيابة الادارية بالبحيرة والعميد محمد هاني - وكيل فرع جهاز الامن الوطني بالبحيرة والعقيد مجدي الحديني – رئيس مكتب المخابرات الحربية بالبحيرة ،العقيد محمد شرف - المستشار العسكري لمحافظة البحيرة





ومن جانبه اوضح الدكتور محمد شعلان وكيل وزارة الأوقاف أنه من حسن الطالع أن ياتى حفل إفطار نادى قضاة مجلس الدولة بالتزامن مع الاحتفال بغزوة بدر مشيدا بالوحدة الوطنية والاخوة الابدية بين المسيحيين والمسلمين فى ظل السلام والأمن والأمان على أرض الوطن.





ومن جانبه قال القمص بولس نعمة الله كاهن كنيسة مار جرجس بدمنهور أن الصوم هو المعيار لطاعة الله وتنفيذ أوامره الصالحة والصوم يجعل الإنسان يرتقى بأعماله وتصرفاته وأفعاله مشيدا بدور رجال الجيش والشرطة فى الحفاظ على الأمن والأمان والاستقرار بمصر





حضر الافطار الجماعى عبد المنعم عوده نقيب محامين البحيرة و نواب رئيس مجلس الدولة ورؤساء الاستئناف ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية وقضايا الدولة ، إلى جانب القضاة والمستشارين أعضاء النادي ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية ورجال الأعمال والشخصيات العامة بمحافظة البحيرة .





وعلى هامش حفل الإفطار كرم المستشار الدكتور برتى سامى نائب رئيس مجلس الدولة اللواء محافظ البحيرة و الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة واللواء رئيس جهاز الأمن الوطني،والدكتور محمد شعلان وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة والشيخ جمال يونس القارئ بالإذاعة والتلفزيون، والقمص بولس نعمة الله كاهن كنيسة مار جرجس بدمنهور، والقمص ثاؤفليوس نسيم كاهن كنيسة الملاك بدمنهور .





كما شهد حفل إفطار المحبة تكريم المستشار محمد خطاب نائب رئيس مجلس الدولة وأمين صندوق نادي قضاة مجلس الدولة وأحد مؤسسيه، المستشار أحمد مكرم نائب رئيس مجلس الدولة ونائب رئيس النادى.



