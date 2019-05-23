السبت.. انطلاق الدورة الثالثة لملتقى رؤية لسينما الشباب

تنطلق يوم السبت المقبل فعاليات الدورة الثالثة لملتقي رؤية لسينما الشباب الذي ينظمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور خالد عبد الجليل .



ومن المقرر أن تتضمن أقسام المسابقات الخاصة بالملتقى ٢٣ فيلما ما بين التسجيلي والروائي القصير وتتكون لجنة تحكيم الدورة الثالثة للملتقى من الفنانة سلوي محمد علي والمخرج محمود سليمان والدكتور وليد سيف،تحت إشراف فني الأستاذة "صفاء مراد"



وتستمر فعاليات الملتقى ثلاثة أيام بمركز الهناجر للفنون علي أن تبدأ العروض يوميآ في تمام التاسعة مساء.



وعن الجوائز الخاصة بالملتقى سوف يقوم المركز القومي للسينما بإنتاج الأفلام الفائزة وهي جائزة أفضل فيلم في الملتقى وأفضل فيلم في كل من مسابقة الروائى القصير والتسجيلي.





وتعتبر الدورة الحالية هي الدورة الثالثة للملتقي حيث أقيمت الدورة الثانية للملتقى في الفترة من 23 وحتى 25 أكتوبر 2018 بسينما الهناجر، بحضور الناقدة ماجدة خير الله وأعضاء لجنة تحكيم المسابقة ومنهم الناقد عصام زكريا والناقد محمد عاطف والناقد عصام زكريا وعدد كبير من المخرجين الشباب.



وفاز فيلم المخرجة مي زايد "ذاكرة عباد الشمس" كأحسن فيلم تسجيلي، وحصل المخرج الشاب عبد الرحمن سالم عن فيلمه "قد يموت الأب في النهاية" بشهادة تقدير كأفضل فيلم روائي قصير أقل من 10 دقائق، وفاز بجائزة أحسن فيلم روائي قصير أقل من 10 دقائق المخرجة الشابة ندى رزق عن فيلم "زي السكر"، وفاز المخرج حسن صالح بشهادة تقدير عن فيلمه "كل الطرق تؤدي إلى روما" كأحسن فيلم روائي قصير أقل من 30 دقيقة، وفاز بجائزة أفضل فيلم روائي قصير أقل من 30 دقيقة المخرج إسلام شامل عن فيلم "خليل".



فيما اقيمت الدورة الاولي لملتقي "رؤية" لسينما الشباب في القاهرة الفيوم والمنيا وسوهاج



وقد تم افتتاح العروض في قصور الثقافة في المنيا والفيوم وسوهاج يوم ١٤ أغسطس 2017 وسط إقبال من الشباب المهتم بالسينما، وإقامة ندوات بعد انتهاء عروض الأفلام علي مدى ثلاثة أيام متتالية .



واقيمت عروض القاهرة في مركز ثروت عكاشة بالهرم، علي مدي ثلاثة ايام.



وتكونت لجنة المشاهدة من الناقد والسيناريست الدكتور نادر رفاعي، والمخرج والمصور أحمد عبد القادر، والسيناريست إنجي محيي الدين، والأمينة العامة للملتقي المخرجة نيفين شلبي، بينما ضمت لجنة التحكيم الناقد السينمائي عصام زكريا، ، والمخرج السينمائي أمير رمسيس؛ والمونتيرة منار حسني.