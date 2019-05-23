نشأت الديهي يكشف بالدليل أن فكر الإخوان شيعي

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن جماعة الإخوان قامت بترجمة كتابي "معالم في الطريق"، و"ظلال القرآن" للإخواني سيد قطب، للغة الفارسية.





وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "أهل الشر" المذاع عبر فضائية "TEN" أمس، الأربعاء، أن كتب سيد قطب التي تم ترجمتها للغة الفارسية كانت تسافر لإيران من أجل نشر الفكر القطبي باللغة الفارسية.





وأوضح أن جماعة الإخوان كانوا يقومون أيضًا بنشر الكتب الشيعية من خلال مؤلفاتهم الخاصة، من أجل نشر المذهب الشيعي في مصر.





وأشار إلى أن إيران أعلنت أن من أراد أن يكون جعفريًا عليه أن ينضم لجماعة الإخوان، قائلًا: "الإيرانيون وشيعة إيران يعلمون تمام العلم أن الإخوان ليست جماعة دينية ولكنها أداة سياسية لنشر أفكار إيران، وهذا أكبر دليل على أن فكر الإخوان شيعي".