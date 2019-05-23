الديهي يكشف خطة الإخوان للتقارب بين المذهبين السني والشيعي

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن عمر التلمساني المرشد العام لجماعة الإخوان، كشف عن زيارة سرية بينه وبين الإمام تقي الدين الشيعي للتقارب بين المذهب الشيعي والسني داخل مكتب الإرشاد لخدمة مصالحهم.





وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "أهل الشر" المذاع عبر فضائية "TEN" أمس، الأربعاء، أن حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين سبق وأن التقى أيضا أبو القاسم الكاشاني المرجع الشيعي، خلال موسم الحج، تحدثوا خلاله عن التقارب بين المذهب الشيعي والسني.





وأوضح أن الإخواني محيي الدين الخطيب صديق حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان حذره أكثر من مرة من التقارب بين المذاهب على حساب الدعوة الإسلامية.



