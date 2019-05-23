ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

الديهي يكشف خطة الإخوان للتقارب بين المذهبين السني والشيعي

الخميس 23/مايو/2019 - 05:22 ص
نشأت الديهي
نشأت الديهي
كـريـم الـخـطـيـب
أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن عمر التلمساني المرشد العام لجماعة الإخوان، كشف عن زيارة سرية بينه وبين الإمام تقي الدين الشيعي للتقارب بين المذهب الشيعي والسني داخل مكتب الإرشاد لخدمة مصالحهم.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "أهل الشر" المذاع عبر فضائية "TEN" أمس، الأربعاء، أن حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين سبق وأن التقى أيضا أبو القاسم الكاشاني المرجع الشيعي، خلال موسم الحج، تحدثوا خلاله عن التقارب بين المذهب الشيعي والسني.

وأوضح أن الإخواني محيي الدين الخطيب صديق حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان حذره أكثر من مرة من التقارب بين المذاهب على حساب الدعوة الإسلامية.

وأشار إلى أن الشيخ محمود شلتوت العالم الإسلامي وشيخ جامع الأزهر حينها، أطلق حينها فتوى بجواز التعبد على أسس المذهب الشيعي، لافتا إلى أنه تم كتابة عدد من الكتب هدفها التقريب بين المذهب الشيعي والسني بمساعدة عدد من العلماء.

ترشيحاتنا

أنا صاحب الكورة.. تحليل فني لتعادل الأهلي المثير مع الإسماعيلي في الدوري ..فيديو

حكم صيام المرأة المستحاضة

شاهد.. تجهيزات استاد القاهرة لاستضافة كأس الأمم الإفريقية

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا توضح حقيقة تأجيل امتحانات اليوم

برسائل تحذير والسماح بالعمل من المنزل.. شركات تساند موظفيها في الحر والصيام

عمرو أديب عن مباراة اليوم.. الإسماعيلى كان ممكن يكسب الأهلى النهاردة

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رانيا يوسف تفاجئ متابعيها بإطلالة جديدة.. صور

بإطلالة كلاسيك.. زوجة تامر حسنى تستعرض أناقتها بهذا الفستان.. صور

بفستان لافت.. لقاء الخميسي تخطف الأنظار على إنستجرام.. صور