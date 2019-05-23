ضبط 4 آلاف مخالفة مرورية و33 حالة قيادة تحت تأثير المخدر

شنت الإدارة العامة للمرور عدة حملات مرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات ، وضبط المخالفين منهم.



أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 4787 مخالفة مرورية متنوعة و33 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.



وذلك تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لفرض الإنضباط المرورى ، ومواجهة حوادث المرور .