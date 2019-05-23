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محافظات

محافظة المنيا تعلن حالة الطوارئ لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة

الخميس 23/مايو/2019 - 02:41 ص
محافظة المنيا
محافظة المنيا
ايمن رياض
قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إنه تم رفع حالة الطوارئ بجميع المستشفيات والوحدات الصحية ومرفق الإسعاف والتنسيق مع المستشفيات الجامعية بالمحافظة، تحسبا للارتفاع الشديد في درجات الحرارة المتوقعة، والاستعداد لاستقبال أي بلاغات لحالات اصابة بالإجهاد الحراري والتعامل الفوري معها فضلا عن رفع حالة الطوارئ بجميع المرافق الأساسية وقوات الحماية المدنية تحسبًا لنشوب حرائق لا قدر الله.

من جانبها ناشدت مديرية الصحة بالمحافظة، جميع المواطنين عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس في ظل الارتفاع الشديد في درجات الحرارة وصيام الشهر الكريم والالتزام بإجراءات السلامة وتوخى الحذر وخاصة سائقي المركبات على الطرق الرئيسية .

وكان مجلس الوزراء أعلن تأجيل امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى للصف الأول الثانوي والمقرر عقده غدًا الخميس 23 مايو 2019 إلى يوم السبت الموافق 1 يونيو 2019، والدبلومات على أن تستكمل باقي الامتحانات في موعدها المحدد.

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