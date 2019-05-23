علي جمعة: التصوف يحمي الناس من الضلال

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف إن التصوف له فائدة كبرى أنه يحمي الناس من الزيغ والضلالة، ومن الفلسفات القديمة والحديثة ويجعل الناس مهيأة أن تعيش مع ربها، وتعيش في عصرها، وهذا منهج التصوف.



وأضاف "جمعة"، خلال تصريحات له ببرنامج "نفحات" والذي يبثه عبر صفحته الرسمية عبر موقع "يوتيوب"، أن العلماء قسموا الصوفية لـ 3 أنحاء أولها التصوف السلفي ويمثله الإمام مالك ومالك بن دينار والحسن البصري، والثاني التصوف السني والذي يظهر مع من كتبوا في الزهد والتصوف ومكشفات القلوب وعلى رأسهم الإمام الغزالي وأبو طالب المكي؛ لكونهم التزموا أهل السنة والجماعة في عقائدهم، والثالث التصوف الفلسفي ويمثله العفيف التلمساني ومحيي الدين بن العربي، ونحوهم ممن تكلموا في المسائل الفلسفية.



