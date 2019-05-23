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مبادرة لحزب الحرية المصري لتمكين ودمج متحدي الإعاقة بالمجتمع

الخميس 23/مايو/2019 - 09:50 ص
حزب الحرية المصرى
حزب الحرية المصرى
ماجدة بدوى
ينظم حزب الحرية المصرى منتدى دعم وتمكين متحدي الإعاقة مساء الاثنين المقبل بقاعة التعليم المدني بالزمالك تحت رعاية النائب الدكتور صلاح حسب الله رئيس حزب الحرية المصري ووكيل لجنة القيم بمجلس النواب ويرأس هذا المنتدى النائب احمد مهني الأمين العام للحزب وقد تم اختيار الدكتور أحمد إدريس أمين التنظيم مقررا لهذا المنتدى والدكتور مصطفي الشربيني الأمين العام المساعد منسقا لهذا المنتدى الهام.

وقال الدكتور صلاح حسب الله فى تصريح له ان هذا المنتدى يأتي تأييدا وإيمانا بفكر الدولة ورؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية الذي أعلن ان عام 2018 عام ذوى القدرات الخاصة وذلك لتمكين أبناء الدولة من ذوى القدرات الخاصة من التفاعل مع جميع مناحى الحياة المختلفة ودمجهم مع أبناء الوطن فهم جزء لا يتجزأ من مجتمعنا.

وقال الأمين العام للحزب النائب أحمد مهني أن دورنا كأحد الأحزاب المتواجدة بقوة بين المواطنين هو إعادة تأهيل متحدي الاعاقة سياسيا وفقا لاستراتيجية تم وضعها من مركز إعداد القادة بحزب الحرية المصري برئاسة النائب الدكتور صلاح حسب الله رئيس الحزب ونائبه الدكتور مجدي علام والنائب أحمد مهني الأمين العام والدكتور محمد صالح هاشم مساعد رئيس الحزب والدكتور أحمد إدريس امين التنظيم والدكتور مصطفي الشربيني الأمين العام المساعد ومحمد مهني أمين الشباب والدكتورة جيهان بيومي أمينة المرأة وجمال الشريف امين المحليات والأستاذ ماجد طلعت امين التدريب والتثقيف وذلك بما يتناسب مع كل فرد وفقا لقدراته الخاصة من خلال برامج تدريبية عالية سوف ينظمها حزب الحرية المصري بداية من الشهر القادم.

وأكد الدكتور احمد ادريس امين التنظيم ان الحزب يرى ضرورة أن تتكاتف القوى السياسية لتسهيل تعاملات متحدي الاعاقة وإدماجهم ونحن في حزب الحرية المصري سوف نقدم قيادات كبري من متحدي الإعاقة علي المقاعد الفردية من مختلف المحافظات حيث يعكف الأمين العام المساعد الأمين العام المساعد لشئون المحافظات لحزب الحرية المصري دكتور مصطفي الشربيني علي عرض للهيئة العليا قيادات بارزة من متحدي الإعاقة لترشحهم على المقاعد الفردية بخلاف من يتم ادراجهم علي قوائم حزب الحرية المصري في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة البرلمانية والمحلية ليكونوا فاعلين ومؤثرين في تحقيق التنمية المستدامة لرؤية مصر ٢٠٣٠ من خلال المشاركة والتمكين والدمج.

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