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حوادث

استولى على 978 بطاقة تموينية.. ضبط مدير مخبز بالبحيرة لاتجاره بالدقيق في السوق السوداء

الخميس 23/مايو/2019 - 07:43 ص
مخبز
مخبز
مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

وتمكنت الحملات من ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة دمنهور بمحافظة البحيرة، لحيازته وتجميعه كميات من الدقيق البلدى المخصص لإنتاج الخبز البلدى المدعم من قِبل الدولة قدرها "2 إثنان طن دقيق بلدى" تمهيدًا للاستيلاء عليها وبيعها بالسوق السوداء.

وباستكمال الفحص تم ضبط (978 تسعمائة وثمانية وسبعون) بطاقة تموينية ذكية خاصة بالمواطنين ، قام المذكور بتجميعها للاستيلاء على الدعم المقرر لها وتحقيق أرباح غير مشروعة.

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استولى على 978 بطاقة تموينية.. ضبط مدير مخبز بالبحيرة لاتجاره بالدقيق في السوق السوداء

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