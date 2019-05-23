عبد الحافظ يكشف ملاحظات اللجنة الإفريقية على أوضاع حقوق الإنسان في مصر

قال سعيد عبد الحافظ، رئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان إن اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان كان لديها بعض الملاحظات على أوضاع حقوق الإنسان بمصر استمدت أغلبها من تقارير المنظمات المسيسة وبدعم بعض المنظمات الدولية ذات الهواء السياسي .





وأكد "عبد الحافظ" أن تلك الملاحظات تمثلت في تطبيق عقوبة الإعدام في مصر التي اعتبروها على حد تعبيرهم محل نقاش دائم كما طالبت اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان شرحا للظروف التي تعيش فيها المرأة الحامل المحكوم عليها بالإعدام.



