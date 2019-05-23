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أخبار البلد

عبد الحافظ يكشف ملاحظات اللجنة الإفريقية على أوضاع حقوق الإنسان في مصر

الخميس 23/مايو/2019 - 07:05 ص
صدى البلد
أماني نوار
قال سعيد عبد الحافظ، رئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان إن اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان كان لديها بعض الملاحظات على أوضاع حقوق الإنسان بمصر استمدت أغلبها من تقارير المنظمات المسيسة وبدعم بعض المنظمات الدولية ذات الهواء السياسي .

وأكد "عبد الحافظ" أن تلك الملاحظات تمثلت في تطبيق عقوبة الإعدام في مصر التي اعتبروها على حد تعبيرهم محل نقاش دائم كما طالبت اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان شرحا للظروف التي تعيش فيها المرأة الحامل المحكوم عليها بالإعدام.

وأضاف أن اسئلة وملاحظات اللجنة تعكس خبرة واضحة لأعضاء اللجنة بالشأن المصري وينبئ بأن الوفد الرسمي والمنظمات غير الحكومية المشاركة باجتماعات شرم الشيخ تأكدوا أن الغياب عن المشاركة في عام 2003 حرم اللجنة الإفريقية من معلومات موثقة واقعية عن حقيقة حقوق الإنسان.

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