النواب يحاصر الوزراء بطلبات الإحاطة.. نائبة تطالب بعدم التعنت في تمديد الإجازات للمصريين في الخارج.. وبرلماني يطالب بوجود نظام لتسجيل المبيدات في مصر يسير وفق المعايير العالمية

بيان عاجل للحكومة حول تعنت وزارات وهيئات في تجديد إجازات العاملين بالخارج

طلب إحاطة إلى وزيرة الصحة بشأن تأخر تجهيز مستشفى طوارئ بلبيس تضر بحياة المواطنين.. طلب إحاطة عن بيع الأدوية المغشوشة عبر الإنترنت احذر رش المنازل بمبيدات مغشوشة.. برلماني: تهدد حياة المواطنين





تقدم عدد من النواب بطلبات الإحاطة لرئيس الوزراء وزيرتى الهجرة ووزيرة الصحة بشأن عدد من المشاكل بهدف سرعة حلها.





وتقدمت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب، عن المصريين في الخارج، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الهجرة، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن تعنت عدد من الوزارات والهيئات في تجديد إجازات العاملين بالخارج.





وأشارت النائبة فى بيان إلى وجود تعنت مستمر من عدد من الوزارات والهيئات في تجديد إجازات العاملين بالخارج، بجانب التهديد بالفصل من العمل حال عدم العودة، بما يؤثر بالسلب على المصريين في الخارج.





وأوضحت أن هؤلاء المصريين في الخارج، مرتبطون بعقود عمل لا يجوز فسخها والعودة إلى مصر، لأنه سيرتب ذلك غرامات مالية باهظة عليهم، كما أن الأمر، يخالف ما وافق عليه مجلس الوزراء من قبل بتمديد إجازات جميع موظفي الجهاز الإداري للدولة العاملين بالخارج، لمدة عام دون أي حد أقصى.





ولفتت عجمي، إلى أن الأمر، سبب غضبا لدى المصريين في الخارج، خاصة أن أغلبهم باتوا مهددين بدفع الغرامات لارتباطهم بعقود وشروط جزائية في مؤسساتهم التي يعملون بها في الخارج، كما أنه يقع على عاتقهم التزامات مادية فضلًا عن التزامات شخصية وأسرية.





ونوهت إلى أن رئيس مجلس الوزراء شكّل لجنة تضم ممثلين عن وزارات التخطيط، والهجرة، والقوى العاملة، والتنمية المحلية، وجهاز التنظيم والإدارة، والأمانة التشريعية لمجلس الوزراء؛ لدراسة أزمة المصريين العاملين بالخارج، وتوصلت إلى نتائج ومشروع قرار تمت الموافقة عليه فى مجلس الوزراء بتمديد إجازات موظفي الجهاز الإداري للدولة ككل لمدة عام.





وطالبت النائبة، بعدم التعنت في تمديد الأجازات للمصريين في الخارج، بما يؤكد أن الحكومة حريصة على مستقبل أبنائها العاملين في الخارج، خاصة وأن تواجدهم على رأس العمل في وظائف خارج الوطن يعود بالنفع عليهم بتحقيق دخل أعلى وعلى الدولة المصرية في صورة تحويلات العملة الأجنبية وتخفيف الضغط على الخدمات، إضافة إلى سداد الموظف تأميناته كاملة عن سنوات الإجازة.





وقال النائب فايز أبو خضرة ، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان إنه تقدم بطلب إحاطة إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بشأن تأخر تجهيز مستشفى طوارئ بلبيس المركزى، على الرغم من أنه من المفترض افتتاحه فى بداية عام 2019.





وأشار "أبو خضرة" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه لم يتم تجهيز مستشفى طوارئ بلبيس المركزى بالأجهزة الطبية، وأنها تضم أقسام الحوادث والحروق والمخ والأعصاب ، ولا يوجد بها أطباء وممرضون، على الرغم من الانتهاء منه.





وأكد عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان أن مستشفى طوارئ بلبيس المركزى يخدم 5 محافظات ومدينة العاشر من رمضان، وبالتالى فلابد من الانتهاء منه فى أسرع وقت.





وتقدم ممتاز دسوقي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بطلب احاطة موجه الى رئيس الوزراء ، حول انتشار بيع الأدوية والمنتجات الطبية على منصات السوشيال ميديا، دون النظر إلى هوية الشركة المصنعة، وتاريخ الإنتاج، والآثار الناتجة على صحة الإنسان.





وأوضح دسوقي أن أصحاب هذه المواقع تعتمد في جذب ضحاياها على الادعاء ببيع أدوية مستوردة تقل 35 أو %50 عن الأسعار الرسمية فى الصيدليات والمستشفيات، أغلبها تتعلق بالمكملات الغذائية، وأدوية التخسيس، والرجيم، وينخدع الناس بالرغم من عدم الإعلان عن مكونات العقار الطبى المتداول، أو كونها صالحة للاستخدام الآدمى أم لا.





وطالب النائب ووزارة الصحة، وجهاز حماية المستهلك، ومباحث التموين، بالتعاون معا للحد من بيع الأدوية مجهولة المصدر على الإنترنت، وإغلاق أى تطبيقات أو مواقع تزاول النشاط ومعاقبة أصحابها، ووضع الية فعالية للقضاء على هذه التجارة التي تضر بحياة المواطنين.





وتقدم اللواء تادرس قلدس، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول انتشار استخدام مبيدات حشرية غير آمنة من قبل بعض الشركات التي تدعي انها متخصصة في رش المنازل والحدائق بمبيدات آمنة.





وأوضح قلدس أن هناك مئات المصانع التي تنتج مبيدات مغشوشة ذات خطورة على صحة الأطفال والكبار كذلك، مشيرا إلى انها تشكل خطورة على الجهاز التنفسي والبولي وتصل لحد التسبب في الموت خنقا بالاضافة لأضرارها على مستوى الامراض الجلدية.





وأكد على ضرورة أن تتعلق مكافحة الحشرات المنزلية بوزارة الصحة، خصوصا ما يتم تداوله بالصيدليات، للتأكد من صحتها وسلامتها ومن خضوعها لرقابة مؤسسات الدولة وتحليلها للتأكد من سلامتها، وكونها غير سامة أو مسرطنة أو ممنوعة في بلد المنشأ أو منتهية الصلاحية.



