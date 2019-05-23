أبوشقة يصدر قرارا بتشكيل هيئة مكتب مؤقتة لحزب الوفد بالقليوبية

أصدر المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد القرار رقم 35 لسنة 2019 بتشكيل هيئة مكتب مؤقتة لمدة عام للجنة العامة للوفد بمحافظة القليوبية.



تم اعتماد تعيين الدكتور ياسر الهضيبي نائب رئيس الحزب والمتحدث الرسمي باسم الحزب رئيسا للجنة، وخمسة نواب للرئيس وهم محمد مدينة، ومحمود عطية، ومحمود سيف النصر، وسامي سرحان، ومحمد عفيفي.



كما تقرر تعيين ممدوح سرج سكرتيرا عاما للجنة بالإضافة إلى 6 سكرتارية مساعدين وهم حسن عطا، وأحمد المسلمي، وثروت فايق، وزكي حسين، وعبد النبي حسن، وطارق عمران.



وتقرر تعيين محمد عراقي أمينا للصندوق، وعزت الشريف أمينا مساعدا للصندوق.



وينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغي كل ما يخالف ذلك من قرارات.

