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حوادث

السيطرة على حريق بوحدة سكنية بأسيوط

الخميس 23/مايو/2019 - 03:36 ص
السيطرة على حريق
السيطرة على حريق بوحدة سكنية بأسيوط
إيهاب عمر
تمكن رجال الحماية المدنية بأسيوط، من إخماد حريق بشقة سكنية بمنطقة ترعة الملاح بحي غرب مدينة أسيوط، دون خسائر في الأرواح.
 
تلقي اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، إخطارا من محمد بشير رئيس حي غرب مدينة أسيوط، يفيد بورود بلاغ من الأهالي باندلاع حريق  حريق في إحدى الشقق السكنية بمنطقة ترعة الملاح التابعة لحي غرب، وانتقلت سيارات الإطفاء إلى الشقة، وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان، دون خسائر في الأرواح.

وأوضح محمد بشير رئيس حى غرب مدينة أسيوط، أنه فور تلقي البلاغ تم الانتقال برفقة سيارات الإطفاء إلي مكان الواقعة وتمت السيطرة علي الحريق شقة سكنية ملك المدعو "ع.ف"، وأسفرت المعاينة الأولية عن احتراق أوضة نوم ومطبخ الشقة، دون خسائر في الأرواح.

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