السيطرة على حريق بوحدة سكنية بأسيوط

تمكن رجال الحماية المدنية بأسيوط، من إخماد حريق بشقة سكنية بمنطقة ترعة الملاح بحي غرب مدينة أسيوط، دون خسائر في الأرواح.

تلقي اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، إخطارا من محمد بشير رئيس حي غرب مدينة أسيوط، يفيد بورود بلاغ من الأهالي باندلاع حريق حريق في إ حدى الشقق السكنية بمنطقة ترعة الملاح التابعة لحي غرب، وانتقلت سيارات الإطفاء إلى الشقة، وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان، دون خسائر في الأرواح.



